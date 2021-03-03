***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2021 16:32
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF92111 ISIN KODLU 28.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,99
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF92111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 1,72603 483.288,4
2 28.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 1,72603 483.288,4
3 26.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 1,72603 483.288,4
4 23.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 1,72603 483.288,4
5 26.07.2021 19.07.2021 26.07.2021 2,03425 569.590
6 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 1,41781 396.986,8
7 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 1,72603 483.288,4
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 28.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 28.000.000-TL nominal değerli, 196 gün vadeli, 15/09/2021 itfa tarihli, TRFZORF92111 ISIN kodlu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 03/03/2021 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914839
BIST