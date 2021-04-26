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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.04.2021 16:18



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF42116 ISIN KODLU 28.760.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.760.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,57
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF42116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.760.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 1,38082 397.123,83 Evet
2 07.12.2020 04.12.2020 07.12.2020 1,38082 397.123,83 Evet
3 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 1,38082 397.123,83 Evet
4 01.02.2021 29.01.2021 01.02.2021 1,38082 397.123,83 Evet
5 01.03.2021 26.02.2021 01.03.2021 1,38082 397.123,83 Evet
6 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 1,38082 397.123,83 Evet
7 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021 1,38082 397.123,83 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021 28.760.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 12/10/2020 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF42116 ISIN kodlu 28.760.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 7. kupon dönem faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930904


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