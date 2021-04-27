***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.04.2021 14:50
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF72113 ISIN KODLU 35.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 190
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,69
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF72113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 29.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 1,70685 597.397,5 Evet
2 02.03.2021 01.03.2021 02.03.2021 1,70685 597.397,5 Evet
3 30.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 1,70685 597.397,5 Evet
4 27.04.2021 26.04.2021 27.04.2021 1,70685 597.397,5 Evet
5 25.05.2021 24.05.2021 25.05.2021 1,70685 597.397,5
6 22.06.2021 21.06.2021 22.06.2021 1,70685 597.397,5
7 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 1,3411 469.385
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 35.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 05/01/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF72113 ISIN kodlu 35.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 4. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931288
BIST