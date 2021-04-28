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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.04.2021 16:14



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF82112 ISIN KODLU 20.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 203
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,98
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF82112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 01.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 1,72603 345.206 Evet
2 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 1,72603 345.206 Evet
3 28.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 1,72603 345.206 Evet
4 26.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 1,72603 345.206
5 23.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 1,72603 345.206
6 28.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 2,15753 431.506
7 25.08.2021 24.08.2021 25.08.2021 1,72603 345.206
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.08.2021 24.08.2021 25.08.2021 20.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 03/02/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF82112 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 3. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931770


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