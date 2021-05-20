***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORFA2113 ISIN KODLU 28.230.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 28.230.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.12.2021Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORFA2113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 12.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.230.000Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 1,8411 519.742,532 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 1,77534 501.178,483 12.08.2021 11.08.2021 12.08.2021 1,90685 538.303,754 09.09.2021 08.09.2021 09.09.2021 1,8411 519.742,535 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 1,8411 519.742,536 04.11.2021 03.11.2021 04.11.2021 1,8411 519.742,537 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021 1,8411 519.842,53Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.230.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz 28.230.000 TL nominal değerli,196 gün vadeli, 02.12.2021 itfa tarihli TRFZORFA2113 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 20/05/2021 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936959BIST