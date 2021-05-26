***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF92111 ISIN KODLU 28.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 28.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.09.2021Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,99Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF92111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 1,72603 483.288,4 Evet2 28.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 1,72603 483.288,4 Evet3 26.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 1,72603 483.288,4 Evet4 23.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 1,72603 483.288,45 26.07.2021 19.07.2021 26.07.2021 2,03425 569.5906 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 1,41781 396.986,87 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 1,72603 483.288,4Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 28.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 03/03/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF92111 ISIN kodlu 28.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 3. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938193BIST