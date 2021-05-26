***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF82112 ISIN KODLU 20.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.08.2021Vade (Gün Sayısı) 203Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,98Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF82112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 01.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 1,72603 345.206 Evet2 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 1,72603 345.206 Evet3 28.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 1,72603 345.206 Evet4 26.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 1,72603 345.206 Evet5 23.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 1,72603 345.2066 28.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 2,15753 431.5067 25.08.2021 24.08.2021 25.08.2021 1,72603 345.206Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.08.2021 24.08.2021 25.08.2021 20.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 03/02/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF82112 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 4. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938194BIST