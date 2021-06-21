***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORFK2111 ISIN KODLU 28.760.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 28.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.11.2021Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORFK2111Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 21.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.760.000Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.05.2021 21.05.2021 24.05.2021 1,8411 529.500,36 Evet2 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021 1,8411 529.500,36 Evet3 16.07.2021 14.07.2021 16.07.2021 1,64384 472.768,384 16.08.2021 13.08.2021 16.08.2021 2,03836 586.232,345 13.09.2021 10.09.2021 13.09.2021 1,8411 529.500,366 11.10.2021 08.10.2021 11.10.2021 1,8411 529.500,367 08.11.2021 05.11.2021 08.11.2021 1,8411 529.500,36Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.11.2021 05.11.2021 08.11.2021 28.760.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktor