***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.06.2021 15:09
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF72113 ISIN KODLU 35.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 190
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,69
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF72113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 29.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
16:271.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
16:278,7042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0658
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6822
16:2710,3673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0898
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
16:27497,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,57
|Açılış
|: 497,24
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler16:25
|VAKFN
|10,57
|163.928.852
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.595.160
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.322.822
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.672.073
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.375.344
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,73
|908.561.419
|% -8,61
|
|AYCES
|72,10
|3.324.592
|% -7,09
|
|BJKAS
|6,38
|178.528.564
|% -6,86
|
|TSPOR
|2,64
|52.976.096
|% -6,71
|
|THYAO
|14,86
|1.337.527.290
|% 1,85
|
|BOBET
|5,73
|908.561.419
|% -8,61
|
|GARAN
|8,32
|696.275.631
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,17
|453.712.354
|% 1,88
|
|FENER
|38,32
|430.633.857
|% -2,74
|
|EKGYO
|2,17
|453.712.354
|% 1,88
|
|BOBET
|5,73
|908.561.419
|% -8,61
|
|YKBNK
|2,17
|325.202.052
|% 0,46
|
|THYAO
|14,86
|1.337.527.290
|% 1,85
|
|GARAN
|8,32
|696.275.631
|% 1,59
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7039
|8,7056
|% -0,73
|
|Euro
|10,3649
|10,3716
|% -0,82
|
|Sterlin
|12,0596
|12,1201
|% -1,02
|
|Frank
|9,4269
|9,4837
|% -0,93
|
|Riyal
|2,3142
|2,3258
|% -0,74
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-6,88
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-24,00
|
|Tam
|3.282
|3.366
|-23,06
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|-11,16
|
|Çeyrek
|796
|814
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|-0,24
|
Seans Raporu
16:25
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16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, THYAO, GARAN
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16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 14 artarak (% 0.58 ) 1, 246
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16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, VAKFN, EUYO, OZBAL, VKFYO, ISGSY, CEOEM
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16:39
CEOEM, TLMAN, VERUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:39
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