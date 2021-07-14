***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF72113 ISIN KODLU 35.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 35.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.07.2021Vade (Gün Sayısı) 190Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,69Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF72113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 29.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 30.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 1,70685 597.397,5 Evet2 02.03.2021 01.03.2021 02.03.2021 1,70685 597.397,5 Evet3 30.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 1,70685 597.397,5 Evet4 27.04.2021 26.04.2021 27.04.2021 1,70685 597.397,5 Evet5 25.05.2021 24.05.2021 25.05.2021 1,70685 597.397,5 Evet6 22.06.2021 21.06.2021 22.06.2021 1,70685 597.397,5 Evet7 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 1,3411 469.385 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 35.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 05/01/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF72113 ISIN kodlu 35.000.000- TL. tutarındaki Bononun, 7. kupon dönem faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951160BIST