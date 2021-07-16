***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.07.2021 15:35
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORFK2111 ISIN KODLU 28.760.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü 26,85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORFK2111
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 21.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.760.000
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.05.2021 21.05.2021 24.05.2021 1,8411 529.500,36 Evet
2 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021 1,8411 529.500,36 Evet
3 16.07.2021 14.07.2021 16.07.2021 1,64384 472.768,38 Evet
4 16.08.2021 13.08.2021 16.08.2021 2,03836 586.232,34
5 13.09.2021 10.09.2021 13.09.2021 1,8411 529.500,36
6 11.10.2021 08.10.2021 11.10.2021 1,8411 529.500,36
7 08.11.2021 05.11.2021 08.11.2021 1,8411 529.500,36
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.11.2021 05.11.2021 08.11.2021 28.760.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 26/04/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFK2111 ISIN kodlu 28.760.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 3. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951500
BIST