***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









04.11.2021 03.11.2021 04.11.2021 1,8411 519.742,537 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021 1,8411 519.842,53Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.230.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerZorlu Faktoring A.Ş. olarak 20/05/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFA2113 ISIN kodlu 28.230.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 3. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957580BIST