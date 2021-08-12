***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.08.2021 14:31
04.11.2021 03.11.2021 04.11.2021 1,8411 519.742,53
7 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021 1,8411 519.842,53
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.230.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 20/05/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFA2113 ISIN kodlu 28.230.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 3. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957580
BIST
16:001.440
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 29,18
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.441
En Düşük
1.420
16:008,5759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0490
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
16:0010,1033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0350
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
16:00481,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,17
|Açılış
|: 481,57
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler15:58
|VKFYO
|6,82
|27.623.598
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|3.793.491
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|148.495.915
|% 9,94
|
|MARKA
|5,56
|3.926.305
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.459.694
|% 9,86
|
|IDGYO
|3,27
|30.589.770
|% -9,92
|
|FADE
|8,71
|132.483.730
|% -9,46
|
|EDIP
|3,81
|75.534.777
|% -7,30
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|SELGD
|6,31
|34.834.248
|% -6,93
|
|GARAN
|9,22
|1.173.992.492
|% 3,02
|
|KRDMD
|8,11
|939.403.475
|% 2,92
|
|TUPRS
|98,55
|840.514.378
|% 2,12
|
|EREGL
|19,68
|604.758.237
|% 3,20
|
|YKBNK
|2,50
|574.350.990
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|574.350.990
|% 3,31
|
|GARAN
|9,22
|1.173.992.492
|% 3,02
|
|KRDMD
|8,11
|939.403.475
|% 2,92
|
|GLYHO
|2,24
|160.367.938
|% -1,75
|
|PETKM
|5,95
|419.040.370
|% 3,12
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5774
|8,5809
|% -0,51
|
|Euro
|10,0784
|10,0853
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,8046
|11,8638
|% -0,99
|
|Frank
|9,2323
|9,2879
|% -0,92
|
|Riyal
|2,2731
|2,2845
|% -0,86
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-2,81
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-20,00
|
|Tam
|3.186
|3.266
|-21,82
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-10,56
|
|Çeyrek
|772
|790
|-5,27
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-0,19
|
Seans Raporu
15:58
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16:12DAGI
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16:10LOGO
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16:09GWIND
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