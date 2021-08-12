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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.08.2021 14:31


04.11.2021 03.11.2021 04.11.2021 1,8411 519.742,53
7 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021 1,8411 519.842,53
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.230.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 20/05/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFA2113 ISIN kodlu 28.230.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 3. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957580


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 6,82 27.623.598 % 10,00  
DOBUR 19,61 3.793.491 % 9,98  
VAKFN 8,96 148.495.915 % 9,94  
MARKA 5,56 3.926.305 % 9,88  
VKING 6,91 10.459.694 % 9,86  
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15:58 Alış Satış %  
Dolar 8,5774 8,5809 % -0,51  
Euro 10,0784 10,0853 % -0,52  
Sterlin 11,8046 11,8638 % -0,99  
Frank 9,2323 9,2879 % -0,92  
Riyal 2,2731 2,2845 % -0,86  
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15:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.749 -2,81  
Altın Gr. 481 481 -4,47  
Cumhuriyet 3.203 3.251 -20,00  
Tam 3.186 3.266 -21,82  
Yarım 1.540 1.580 -10,56  
Çeyrek 772 790 -5,27  
Gümüş.Ons 23,30 23,33 -0,23  
Gümüş Gr. 6,41 6,41 -0,12  
B. Petrol 71,25 71,25 -0,19  
Seans Raporu 15:58
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