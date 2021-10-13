***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF32224 ISIN KODLU 25.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 190.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.03.2022Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF32224Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.05.2021Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 1,76438 441.095 Evet2 10.11.2021 09.11.2021 10.11.2021 1,76438 441.0953 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 1,76438 441.0954 05.01.2022 04.01.2022 05.01.2022 1,76438 441.0955 02.02.2022 01.02.2022 02.02.2022 1,76438 441.0956 02.03.2022 01.03.2022 02.03.2022 1,76438 441.0957 30.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 1,76438 441.095Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 25.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 15/09/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF32224 ISIN kodlu 25.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 1. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970271BIST