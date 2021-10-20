Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.10.2021 13:35



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF32216 ISIN KODLU 20.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF32216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 1,76438 352.876 Evet
2 20.10.2021 19.10.2021 20.10.2021 1,76438 352.876 Evet
3 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 1,76438 352.876
4 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 1,76438 352.876
5 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 1,76438 352.876
6 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 1,76438 352.876
7 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 1,76438 352.876
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 20.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 25/08/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF32216 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 2. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971544


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:381.433
Değişim :  0,21% |  3,01
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.434 En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler13:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 22,54 293.516 % 9,95  
IZTAR 23,60 13.636.434 % 9,36  
EGEPO 5,60 93.818.389 % 8,11  
OLMK 6,91 3.027.511 % 7,97  
GUBRF 58,30 582.051.913 % 7,96  
daha fazla
13:38 Alış Satış %  
Dolar 9,3283 9,3339 % 0,43  
Euro 10,8545 10,8628 % 0,34  
Sterlin 12,7937 12,8579 % 0,14  
Frank 10,0544 10,1150 % 0,29  
Riyal 2,4780 2,4905 % 0,35  
daha fazla
13:38 Alış Satış %  
Altın Gr. 533 534 4,90  
Cumhuriyet 3.529 3.582 5,00  
Tam 3.511 3.600 2,60  
Yarım 1.697 1.741 1,26  
Çeyrek 851 871 0,63  
Seans Raporu 13:38
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru