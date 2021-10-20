***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF32216 ISIN KODLU 20.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 190.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.03.2022Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF32216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.05.2021Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 24.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 1,76438 352.876 Evet2 20.10.2021 19.10.2021 20.10.2021 1,76438 352.876 Evet3 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 1,76438 352.8764 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 1,76438 352.8765 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 1,76438 352.8766 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 1,76438 352.8767 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 1,76438 352.876Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 20.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 25/08/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF32216 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 2. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971544BIST