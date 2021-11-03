***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF12218 ISIN KODLU 35.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 190.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 35.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.01.2022Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF12218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.05.2021Satışa Başlanma Tarihi 08.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.08.2021 10.08.2021 11.08.2021 1,8411 644.385 Evet2 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 1,8411 644.385 Evet3 06.10.2021 05.10.2021 06.10.2021 1,8411 644.385 Evet4 03.11.2021 02.11.2021 03.11.2021 1,8411 644.385 Evet5 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021 1,8411 644.3856 29.12.2021 28.12.2021 29.12.2021 1,8411 644.3857 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 1,8411 644.385Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 35.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 14/07/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF12218 ISIN kodlu 35.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 4. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974398BIST