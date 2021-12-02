***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.12.2021 14:14
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORFA2113 ISIN KODLU 28.230.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.230.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORFA2113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.230.000
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 1,8411 519.742,53 Evet
2 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 1,77534 501.178,48 Evet
3 12.08.2021 11.08.2021 12.08.2021 1,90685 538.303,75 Evet
4 09.09.2021 08.09.2021 09.09.2021 1,8411 519.742,53 Evet
5 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 1,8411 519.742,53 Evet
6 04.11.2021 03.11.2021 04.11.2021 1,8411 519.742,53 Evet
7 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021 1,8411 519.842,53 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021 28.230.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 20/05/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFA2113 ISIN kodlu 28.230.000- TL. tutarındaki Bononun, 7. kupon dönem faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980648
BIST