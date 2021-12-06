***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF52222 ISIN KODLU 28.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 190.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 28.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.05.2022Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,77Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF52222Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.05.2021Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 03.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.12.2021 03.12.2021 06.12.2021 1,64932 461.809,6 Evet2 03.01.2022 31.12.2021 03.01.2022 1,64932 461.809,63 31.01.2022 28.01.2022 31.01.2022 1,64932 461.809,64 28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 1,64932 461.809,65 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 1,64932 461.809,66 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 1,64932 461.809,67 23.05.2022 20.05.2022 23.05.2022 1,64932 461.809,6Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.05.2022 20.05.2022 23.05.2022 28.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 08/11/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF52222 ISIN kodlu 28.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 1. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981168BIST