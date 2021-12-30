***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF62213 ISIN KODLU 21.780.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 190.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 21.780.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 21.780.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.06.2022Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,77Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF62213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.05.2021Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.780.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.12.2021 29.12.2021 30.12.2021 1,64932 359.221,9 Evet2 27.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 1,64932 359.221,93 24.02.2022 23.02.2022 24.02.2022 1,64932 359.221,94 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 1,64932 359.221,95 21.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 1,64932 359.221,96 20.05.2022 18.05.2022 20.05.2022 1,70822 372.050,327 16.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 1,59041 346.391,3Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 21.780.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 02/12/2021 tarihinde ihraç edilmiş olanTRFZORF62213 ISIN kodlu 21.780.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 1. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987144BIST