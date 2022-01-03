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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.01.2022 17:09
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF52222 ISIN KODLU 28.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,77
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF52222
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.12.2021 03.12.2021 06.12.2021 1,64932 461.809,6 Evet
2 03.01.2022 31.12.2021 03.01.2022 1,64932 461.809,6 Evet
3 31.01.2022 28.01.2022 31.01.2022 1,64932 461.809,6
4 28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 1,64932 461.809,6
5 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 1,64932 461.809,6
6 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 1,64932 461.809,6
7 23.05.2022 20.05.2022 23.05.2022 1,64932 461.809,6
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.05.2022 20.05.2022 23.05.2022 28.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 08/11/2021 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF52222 ISIN kodlu 28.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 2. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988081


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Tam 5.055 5.187 -176,96  
Yarım 2.443 2.509 -85,60  
Çeyrek 1.225 1.255 -42,80  
Gümüş.Ons 22,76 22,79 -0,12  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,17  
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