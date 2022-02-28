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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.02.2022 15:00
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF52222 ISIN KODLU 28.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.05.202
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BIST En Aktif Hisseler17:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 1.097.250,00 1.097.250 % 10,00  
ALCAR 277,40 33.395.392 % 9,99  
EDATA 22,10 9.939.039 % 9,95  
SNKRN 30,28 1.908.766 % 9,95  
RALYH 8,00 27.550.940 % 9,89  
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Dolar 13,7957 13,8035 % 0,06  
Euro 15,5235 15,5769 % -0,34  
Sterlin 18,4652 18,5578 % 0,10  
Frank 14,9693 15,0595 % 0,82  
Riyal 3,6670 3,6854 % 0,01  
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17:47 Alış Satış %  
Altın Gr. 849 849 10,05  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,42 24,45 0,19  
Seans Raporu 17:47
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