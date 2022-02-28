***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.02.2022 15:00
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF52222 ISIN KODLU 28.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.05.202
17:471.945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -7,12
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:4713,8035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0080
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:4715,5769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0535
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:47850,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 11,42
|Açılış
|: 850,13
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|33.395.392
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.939.039
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.550.940
|% 9,89
|
|PKENT
|381,60
|11.673.131
|% -10,00
|
|AEFES
|24,20
|77.383.436
|% -9,84
|
|IHYAY
|0,66
|12.016.788
|% -9,59
|
|AGESA
|20,78
|4.633.603
|% -9,49
|
|IHEVA
|1,00
|39.315.280
|% -7,41
|
|THYAO
|25,64
|4.364.283.665
|% -6,08
|
|KRDMD
|11,76
|2.414.721.191
|% 3,89
|
|EREGL
|31,14
|2.386.095.811
|% -0,06
|
|TUPRS
|193,70
|1.469.844.904
|% 7,67
|
|GARAN
|11,17
|1.321.018.570
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,57
|834.395.105
|% -2,72
|
|KRDMD
|11,76
|2.414.721.191
|% 3,89
|
|THYAO
|25,64
|4.364.283.665
|% -6,08
|
|HUNER
|2,74
|420.356.518
|% 2,62
|
|EKGYO
|2,00
|319.540.939
|% -1,96
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7957
|13,8035
|% 0,06
|
|Euro
|15,5235
|15,5769
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,4652
|18,5578
|% 0,10
|
|Frank
|14,9693
|15,0595
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6670
|3,6854
|% 0,01
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|849
|849
|10,05
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,19
|