***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF72212 ISIN KODLU 35.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 190.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 35.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.07.2022Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,22Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF72212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.05.2021Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 21.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 2,56986 899.451 Evet2 23.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 2,56986 899.451 Evet3 20.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 2,56986 899.4514 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 2,56986 899.4515 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 2,56986 899.4516 13.07.2022 08.07.2022 13.07.2022 2,56986 899.4517 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 1,28493 449.725,5Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 35.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 26/01/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF72212 ISIN kodlu 35.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 2.kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012312BIST