***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.03.2022 16:24
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF92228 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF92228
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022
Satışa Başlanma Tarihi 28.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 2,33973 584.932,5
2 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 2,33973 584.932,5
3 22.06.2022 21.06.2022 22.06.2022 2,33973 584.932,5
4 20.07.2022 19.07.2022 20.07.2022 2,33973 584.932,5
5 17.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 2,33973 584.932,5
6 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 2,33973 584.932,5
7 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 1,16986 292.465
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 25.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 25.000.000 TL nominal değerli, 182 gün vadeli, 28.09.2022 itfa tarihli TRFZORF92228 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli yatırımcılara satışı 30/03/2022 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014055
BIST