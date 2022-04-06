***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.04.2022 13:13
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF92210 ISIN KODLU 20.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,53
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF92210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 03.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.04.2022 05.04.2022 06.04.2022 2,41644 483.288 Evet
2 05.05.2022 29.04.2022 05.05.2022 2,50274 500.548
3 01.06.2022 31.05.2022 01.06.2022 2,33014 466.028
4 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 2,41644 483.288
5 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 2,41644 483.288
6 24.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 2,41644 483.288
7 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 1,20822 241.644
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 09/03/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF92210 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 1. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016337
BIST