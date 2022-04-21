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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.04.2022 14:26
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF62213 ISIN KODLU 21.780.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 21.780.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 21.780.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,77
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF62213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.780.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2021 29.12.2021 30.12.2021 1,64932 359.221,9 Evet
2 27.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 1,64932 359.221,9 Evet
3 24.02.2022 23.02.2022 24.02.2022 1,64932 359.221,9 Evet
4 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 1,64932 359.221,9 Evet
5 21.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 1,64932 359.221,9 Evet
6 20.05.2022 18.05.2022 20.05.2022 1,70822 372.050,32
7 16.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 1,59041 346.391,3
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 21.780.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 02/12/2021 tarihinde ihraç edilmiş olanTRFZORF62213 ISIN kodlu 21.780.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 5. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022660


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SMART 6,27 23.027.002 % 10,00  
TRCAS 5,79 52.904.324 % 9,87  
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