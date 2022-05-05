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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.05.2022 14:12
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF92210 ISIN KODLU 20.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  2,36% |  57,46
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Önceki Kapanış :  2.431  
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BIST En Aktif Hisseler15:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 18,15 6.238.209 % 10,00  
CRDFA 2,75 27.022.480 % 10,00  
DENGE 1,54 1.164.141 % 10,00  
TIRE 15,44 11.320.021 % 9,97  
KRTEK 15,79 3.673.007 % 9,96  
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15:28 Alış Satış %  
Dolar 14,8622 14,8677 % 0,92  
Euro 15,7120 15,7255 % 0,42  
Sterlin 18,3312 18,4231 % -1,17  
Frank 15,0988 15,1897 % 0,11  
Riyal 3,9505 3,9703 % 0,95  
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15:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.904 22,65  
Altın Gr. 908 908 17,13  
Cumhuriyet 6.076 6.168 -6,00  
Tam 6.045 6.196 -9,74  
Yarım 2.922 2.997 -4,70  
Çeyrek 1.466 1.499 -2,36  
Gümüş.Ons 23,04 23,06 0,07  
Gümüş Gr. 10,97 10,98 0,09  
B. Petrol 112 112 1,70  
Seans Raporu 15:28
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