***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF92210 ISIN KODLU 20.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 190.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.09.2022Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,53Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF92210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.05.2021Satışa Başlanma Tarihi 03.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.04.2022 05.04.2022 06.04.2022 2,41644 483.288 Evet2 05.05.2022 29.04.2022 05.05.2022 2,50274 500.548 Evet3 01.06.2022 31.05.2022 01.06.2022 2,33014 466.028 Evet4 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 2,41644 483.2885 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 2,41644 483.2886 24.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 2,41644 483.2887 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 1,20822 241.644Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 09/03/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF92210 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 3. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033838BIST