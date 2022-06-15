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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.06.2022 18:42
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF72212 ISIN KODLU 35.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF72212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 2,56986 899.451 Evet
2 23.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 2,56986 899.451 Evet
3 20.04.2022 19.04.2022 20.04.2022 2,56986 899.451 Evet
4 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 2,56986 899.451 Evet
5 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 2,56986 899.451 Evet
6 13.07.2022 08.07.2022 13.07.2022 2,56986 899.451
7 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 1,28493 449.725,5
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 35.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 26/01/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF72212 ISIN kodlu 35.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 5.kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037509


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Çeyrek 1.649 1.669 9,00  
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