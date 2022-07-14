***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORFE2218 ISIN KODLU 22.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 22.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.10.2022Vade (Gün Sayısı) 127Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 41,29Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORFE2218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022Satışa Başlanma Tarihi 13.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 16.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.000.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 2,68493 590.684,6 Evet2 11.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 2,68493 590.684,63 08.09.2022 07.09.2022 08.09.2022 2,68493 590.684,64 06.10.2022 05.10.2022 06.10.2022 2,68493 590.684,65 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 1,43836 316.439,2Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 22.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz 22.000.000 TL nominal değerli, 127 gün vadeli, 21.10.2022 itfa tarihli TRFZORFE2218 ISIN kodlu finansman bonosunun, 1.kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045287BIST