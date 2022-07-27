***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORFA2212 ISIN KODLU 30.980.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.980.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.980.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.12.2022Vade (Gün Sayısı) 142Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 41,24Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORFA2212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022Satışa Başlanma Tarihi 21.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.980.000Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 2,68493 831.791,312 21.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 2,68493 831.791,313 19.10.2022 18.10.2022 19.10.2022 2,68493 831.791,314 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 2,68493 831.791,315 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 2,87671 891.204,76Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 30.980.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz 30.980.000 TL nominal değerli, 142 gün vadeli, 16.12.2022 itfa tarihli TRFZORFA2212 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli yatırımcılara satışı 27/07/2022 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048180BIST