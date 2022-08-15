***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORFK2210 ISIN KODLU 24.765.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır. 3. Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 24.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 24.765.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 24.765.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.11.2022Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,37808Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35,87Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORFK2210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 17.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 23.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.765.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı AylıkSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.06.2022 17.06.2022 20.06.2022 2,37808 588.931,51 Evet2 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 2,37808 588.931,51 Evet3 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 2,37808 588.931,51 Evet4 12.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 2,37808 588.931,515 10.10.2022 07.10.2022 10.10.2022 2,37808 588.931,516 07.11.2022 04.11.2022 07.11.2022 2,37808 588.931,517 21.11.2022 18.11.2022 21.11.2022 1,18904 294.465,76Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.11.2022 18.11.2022 21.11.2022 24.765.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 23/05/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFK2210 ISIN kodlu 24.765.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 3. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055398BIST