***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.08.2022 15:33
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF92210 ISIN KODLU 20.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır. 6. Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Yönetim
15:473.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -22,96
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
15:4718,1599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0503
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
15:4718,0314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0363
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
15:471.018,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.018,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler15:45
|HKTM
|17,71
|3.223.007
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.406.346
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.407.652
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|CMBTN
|315,40
|40.969.562
|% -7,04
|
|THYAO
|70,00
|8.729.540.065
|% 3,24
|
|ISCTR
|7,82
|3.588.997.015
|% -4,63
|
|YKBNK
|6,10
|3.216.705.546
|% -2,87
|
|AKBNK
|11,18
|2.901.505.376
|% -2,61
|
|GARAN
|23,44
|2.696.020.872
|% 1,56
|
|YKBNK
|6,10
|3.216.705.546
|% -2,87
|
|ISCTR
|7,82
|3.588.997.015
|% -4,63
|
|EKGYO
|3,91
|1.725.760.575
|% -1,51
|
|ALBRK
|2,34
|744.758.848
|% 2,18
|
|AKBNK
|11,18
|2.901.505.376
|% -2,61
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1563
|18,1640
|% 0,30
|
|Euro
|18,0302
|18,0395
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,2906
|21,3974
|% -0,35
|
|Frank
|18,7057
|18,8184
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8159
|4,8400
|% 0,16
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-3,41
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,12
|
|Cumhuriyet
|6.806
|6.908
|-10,00
|
|Tam
|6.837
|6.887
|-29,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,03
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,86
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
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16:00ELITE
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 18.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 727, 560 adet işlem
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15:57RYSAS
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 9.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 528, 667 adet işlem
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15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 41 kaybederek (% -0.70 ) 2, 753
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15:56
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15:56
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