***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.08.2022 15:33
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORFA2212 ISIN KODLU 30.980.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır. 1. Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Yönetim
15:393.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -20,20
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
15:3918,1593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0497
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
15:3918,0282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0395
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
15:391.019,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.019,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler15:35
|HKTM
|17,71
|3.208.237
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.406.346
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.328.562
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|SANFM
|16,81
|32.460.730
|% -7,13
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|69,80
|8.672.228.519
|% 2,95
|
|ISCTR
|7,88
|3.381.926.635
|% -3,90
|
|YKBNK
|6,10
|3.155.809.003
|% -2,87
|
|AKBNK
|11,18
|2.862.492.099
|% -2,61
|
|GARAN
|23,42
|2.656.810.132
|% 1,47
|
|YKBNK
|6,10
|3.155.809.003
|% -2,87
|
|EKGYO
|3,90
|1.681.909.203
|% -1,76
|
|ISCTR
|7,88
|3.381.926.635
|% -3,90
|
|ALBRK
|2,32
|740.523.532
|% 1,31
|
|AKBNK
|11,18
|2.862.492.099
|% -2,61
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1498
|18,1578
|% 0,27
|
|Euro
|18,0103
|18,0203
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,3313
|21,4383
|% -0,16
|
|Frank
|18,7405
|18,8534
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8142
|4,8383
|% 0,12
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-1,97
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,21
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|-11,00
|
|Tam
|6.837
|6.889
|-27,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,10
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:49KRTEK
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 494 adet işlem
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15:46XU100
Endeks 3, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 50, 733.00 milyon TL de
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15:46RYSAS
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 9.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 479, 277 adet işlem
-
15:45ULUSE
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 136.50 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 333 adet işlem
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15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, YKBNK, AKBNK