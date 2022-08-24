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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.08.2022 15:33
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORFA2212 ISIN KODLU 30.980.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır. 1. Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -0,65% |  -20,20
Açılış :  3.133  
Önceki Kapanış :  3.122  
En Yüksek
3.149 En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 17,71 3.208.237 % 10,00  
BFREN 1.437,40 9.406.346 % 9,99  
DOGUB 6,51 31.328.562 % 9,97  
UZERB 43,00 2.006.989 % 9,97  
KLNMA 18,77 3.949.002 % 9,96  
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15:35 Alış Satış %  
Dolar 18,1498 18,1578 % 0,27  
Euro 18,0103 18,0203 % -0,26  
Sterlin 21,3313 21,4383 % -0,16  
Frank 18,7405 18,8534 % 0,17  
Riyal 4,8142 4,8383 % 0,12  
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15:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.746 -1,97  
Altın Gr. 1.019 1.019 1,21  
Cumhuriyet 6.804 6.907 -11,00  
Tam 6.837 6.889 -27,00  
Yarım 3.332 3.368 -13,00  
Çeyrek 1.671 1.683 -7,00  
Gümüş.Ons 18,99 19,02 -0,12  
Gümüş Gr. 11,10 11,11 -0,03  
B. Petrol 101 101 1,10  
Seans Raporu 15:35
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