***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF22316 ISIN KODLU 25.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 24.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.02.2023Vade (Gün Sayısı) 140Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,68493Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 41,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF22316Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 23.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 28.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı AylıkSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 2,68493 671.232,52 23.11.2022 22.11.2022 23.11.2022 2,68493 671.232,53 21.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 2,68493 671.232,54 18.01.2023 17.01.2023 18.01.2023 2,68493 671.232,55 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 2,68493 671.232,5Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 25.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz 25.000.000 TL nominal değerli, 140 gün vadeli, 15.02.2023 itfa tarihli TRFZORF22316 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli yatırımcılara satışı 28/09/2022 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065753BIST