***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.10.2022 12:43
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF12317 ISIN KODLU 20.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 24.02.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 2,56986
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF12317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 07.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 2,56986 513.972 Evet
2 02.11.2022 01.11.2022 02.11.2022 2,56986 513.972
3 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 2,56986 513.972
4 28.12.2022 27.12.2022 28.12.2022 2,56986 513.972
5 'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 07/09/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF12317 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 1. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067346
BIST