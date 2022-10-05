***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF12317 ISIN KODLU 20.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 24.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.01.2023Vade (Gün Sayısı) 140Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 2,56986Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF12317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 02.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 07.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı AylıkSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 2,56986 513.972 Evet2 02.11.2022 01.11.2022 02.11.2022 2,56986 513.9723 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 2,56986 513.9724 28.12.2022 27.12.2022 28.12.2022 2,56986 513.9725 'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 07/09/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF12317 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 1. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067346BIST