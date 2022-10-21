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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.10.2022 15:17
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF32315 ISIN KODLU 22.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 24.02.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 22.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 146
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 36
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 42,60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF32315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.11.2022 17.11.2022 18.11.2022 2,76164 607.560,8
2 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 2,76164 607.560,8
3 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 2,76164 607.560,8
4 10.02.2023 09.02.2023 10.02.2023 2,76164 607.560,8
5 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 3,35342 737.752,4
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 22.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 22.000.000 TL nominal değerli, 146 gün vadeli, 16.03.2023 itfa tarihli TRFZORF32315 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli yatırımcılara satışı 21/10/2022 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073281


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Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.699 6.836 127,00  
Yarım 3.264 3.342 62,00  
Çeyrek 1.637 1.670 29,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,44 0,75  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 0,38  
B. Petrol 93,50 93,50 1,12  
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