***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF32315 ISIN KODLU 22.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 24.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 22.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.03.2023Vade (Gün Sayısı) 146Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 36Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 42,60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF32315Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 18.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 21.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı AylıkSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.11.2022 17.11.2022 18.11.2022 2,76164 607.560,82 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 2,76164 607.560,83 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 2,76164 607.560,84 10.02.2023 09.02.2023 10.02.2023 2,76164 607.560,85 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 3,35342 737.752,4Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 22.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz 22.000.000 TL nominal değerli, 146 gün vadeli, 16.03.2023 itfa tarihli TRFZORF32315 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli yatırımcılara satışı 21/10/2022 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073281BIST