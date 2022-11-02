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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.11.2022 16:26
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF12317 ISIN KODLU 20.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? de (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 2,56986
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF12317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.02.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 07.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 2,56986 513.972 Evet
2 02.11.2022 01.11.2022 02.11.2022 2,56986 513.972 Evet
3 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 2,56986 513.972
4 28.12.2022 27.12.2022 28.12.2022 2,56986 513.972
5 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 2,56986 513.972
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023
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BIST En Aktif Hisseler14:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 83,15 54.386.555 % 9,99  
DAGHL 35,30 4.311.648 % 9,97  
DESA 35,54 6.609.303 % 9,96  
KERVN 0,94 4.153.176 % 9,30  
GSDHO 6,70 435.231.220 % 8,94  
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14:11 Alış Satış %  
Dolar 18,6212 18,6242 % 0,05  
Euro 18,2532 18,2606 % 0,46  
Sterlin 20,8411 20,9456 % 0,65  
Frank 18,4334 18,5445 % 0,77  
Riyal 4,9409 4,9657 % 0,07  
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14:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.653 23,31  
Altın Gr. 989 989 14,07  
Cumhuriyet 6.590 6.690 73,00  
Tam 6.624 6.678 44,00  
Yarım 3.228 3.267 23,00  
Çeyrek 1.619 1.633 12,00  
Gümüş.Ons 19,90 19,93 0,44  
Gümüş Gr. 11,89 11,90 0,24  
B. Petrol 97,35 97,35 2,68  
Seans Raporu 14:11
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