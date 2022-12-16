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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.12.2022 15:48
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren

18.11.2022 17.11.2022 18.11.2022 2,76164 607.560,8 Evet
2 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 2,76164 607.560,8 Evet
3 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 2,76164 607.560,8
4 10.02.2023 09.02.2023 10.02.2023 2,76164 607.560,8
5 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 3,35342 737.752,4
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 22.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 21/10/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF32315 ISIN kodlu 22.000.000- TL. tutarındaki bononun, 2. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087970


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PLTUR 12,11 1.589.220 % 9,99  
HALKB 14,24 2.635.220.651 % 9,96  
AYCES 98,85 5.166.593 % 9,96  
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Altın Ons 1.783 1.783 6,19  
Altın Gr. 1.069 1.069 3,58  
Cumhuriyet 7.185 7.294 16,00  
Tam 7.224 7.271 13,00  
Yarım 3.498 3.555 7,00  
Çeyrek 1.755 1.777 3,00  
Gümüş.Ons 22,83 22,86 -0,25  
Gümüş Gr. 13,70 13,71 -0,13  
B. Petrol 79,72 79,72 -1,49  
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