***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









18.11.2022 17.11.2022 18.11.2022 2,76164 607.560,8 Evet2 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 2,76164 607.560,8 Evet3 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 2,76164 607.560,84 10.02.2023 09.02.2023 10.02.2023 2,76164 607.560,85 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 3,35342 737.752,4Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 22.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 21/10/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF32315 ISIN kodlu 22.000.000- TL. tutarındaki bononun, 2. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087970BIST