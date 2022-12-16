***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.12.2022 15:48
18.11.2022 17.11.2022 18.11.2022 2,76164 607.560,8 Evet
2 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 2,76164 607.560,8 Evet
3 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 2,76164 607.560,8
4 10.02.2023 09.02.2023 10.02.2023 2,76164 607.560,8
5 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 3,35342 737.752,4
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 22.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 21/10/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF32315 ISIN kodlu 22.000.000- TL. tutarındaki bononun, 2. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087970
BIST
15:345.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 38,79
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:3418,6468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:3419,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:341.068,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,43
|Açılış
|: 1.068,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:32
|ARASE
|255,20
|25.155.064
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|8.624.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.589.220
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.635.220.651
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|5.166.593
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|163.872.336
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.026.342
|% -9,82
|
|EUREN
|14,42
|802.880.279
|% -9,42
|
|ALFAS
|294,40
|264.849.168
|% -7,86
|
|VAKBN
|12,33
|4.807.758.118
|% 7,50
|
|THYAO
|140,90
|4.364.321.701
|% 0,57
|
|YKBNK
|11,99
|4.247.734.388
|% 1,27
|
|AKBNK
|18,93
|3.649.977.125
|% 2,32
|
|EKGYO
|8,15
|3.544.645.850
|% 3,43
|
|EKGYO
|8,15
|3.544.645.850
|% 3,43
|
|VAKBN
|12,33
|4.807.758.118
|% 7,50
|
|SKBNK
|3,15
|1.183.888.901
|% 8,25
|
|YKBNK
|11,99
|4.247.734.388
|% 1,27
|
|TSKB
|4,94
|1.286.352.231
|% 6,47
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6449
|18,6508
|% 0,04
|
|Euro
|19,8140
|19,8218
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,6586
|22,7722
|% 0,10
|
|Frank
|19,9788
|20,0992
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,03
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|6,19
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,58
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.224
|7.271
|13,00
|
|Yarım
|3.498
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|-1,49
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:47AZTEK
Yüzde 5.84 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 518, 976 adet işlem
-
15:46GSDDE
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.28 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 645, 475 adet işlem
-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 82 artarak (% 0.34 ) 5, 589
-
15:45XU100
Endeks 5, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 75, 857.00 milyon TL de
-
15:45GEDIK
Yüzde 7.79 oranında artışla 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 183, 491 adet işlem