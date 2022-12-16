***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









10.03.2023 09.03.2023 10.03.2023 2,68493 831.791,314 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023 2,68493 831.791,315 05.05.2023 04.05.2023 05.05.2023 2,68493 831.791,31Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.05.2023 04.05.2023 05.05.2023 30.980.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz 30.980.000 TL nominal değerli, 140 gün vadeli, 05.05.2023 itfa tarihli TRFZORF52313 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli yatırımcılara satışı 16.12.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087972BIST