***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.12.2022 15:49
10.03.2023 09.03.2023 10.03.2023 2,68493 831.791,31
4 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023 2,68493 831.791,31
5 05.05.2023 04.05.2023 05.05.2023 2,68493 831.791,31
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.05.2023 04.05.2023 05.05.2023 30.980.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 30.980.000 TL nominal değerli, 140 gün vadeli, 05.05.2023 itfa tarihli TRFZORF52313 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli yatırımcılara satışı 16.12.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087972
BIST
15:495.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 48,34
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:4918,6469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:4919,8067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0153
|Açılış
|: 19,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:491.069,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.069,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:49
|BRKSN
|25,30
|8.658.290
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.219.885
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.623.454
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.639.484.876
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.518.354
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|164.230.173
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.178.813
|% -9,82
|
|EUREN
|14,39
|821.004.800
|% -9,61
|
|ALFAS
|293,90
|271.784.824
|% -8,01
|
|VAKBN
|12,38
|4.882.398.565
|% 7,93
|
|THYAO
|141,40
|4.625.187.518
|% 0,93
|
|YKBNK
|12,02
|4.403.910.471
|% 1,52
|
|AKBNK
|19,15
|3.802.697.429
|% 3,51
|
|EKGYO
|8,10
|3.685.651.964
|% 2,79
|
|EKGYO
|8,10
|3.685.651.964
|% 2,79
|
|VAKBN
|12,38
|4.882.398.565
|% 7,93
|
|SKBNK
|3,17
|1.208.028.815
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,02
|4.403.910.471
|% 1,52
|
|TSKB
|4,92
|1.321.226.655
|% 6,03
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6438
|18,6469
|% 0,02
|
|Euro
|19,7984
|19,8067
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,6464
|22,7600
|% 0,05
|
|Frank
|19,9690
|20,0893
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,00
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|7,63
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,90
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.226
|7.273
|15,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,68
|13,70
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|-1,74
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:02INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 803, 932 adet işlem
-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 17 artarak (% 0.74 ) 5, 612
-
16:00XU100
Endeks 5, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 79, 027.00 milyon TL de
-
16:00OZGYO
Yüzde 4.41 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 940, 477 adet işlem
-
15:59ATEKS
Yüzde 7.73 oranında artışla 119.90 lira fiyatla işlem gören hissede 390, 525 adet işlem