***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









kleştirildi mi?1 05.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 2,56986 513.972 Evet2 02.11.2022 01.11.2022 02.11.2022 2,56986 513.972 Evet3 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 2,56986 513.972 Evet4 28.12.2022 27.12.2022 28.12.2022 2,56986 513.972 Evet5 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 2,56986 513.972Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 20.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 07/09/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF12317 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 4. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090636BIST