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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.12.2022 15:36
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren

kleştirildi mi?
1 05.10.2022 04.10.2022 05.10.2022 2,56986 513.972 Evet
2 02.11.2022 01.11.2022 02.11.2022 2,56986 513.972 Evet
3 30.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 2,56986 513.972 Evet
4 28.12.2022 27.12.2022 28.12.2022 2,56986 513.972 Evet
5 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 2,56986 513.972
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 20.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 07/09/2022 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF12317 ISIN kodlu 20.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 4. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090636


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CEOEM 18,59 119.033.244 % 10,00  
COSMO 115,60 10.560.985 % 9,99  
VKING 27,30 2.450.901 % 9,99  
TERA 16,10 1.314.871 % 9,97  
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Altın Gr. 1.086 1.087 -1,66  
Cumhuriyet 7.297 7.407 7,00  
Tam 7.332 7.395 -4,00  
Yarım 3.550 3.621 -2,00  
Çeyrek 1.781 1.810 -1,00  
Gümüş.Ons 23,55 23,58 -0,47  
Gümüş Gr. 14,17 14,19 -0,25  
B. Petrol 84,05 84,05 -0,63  
Seans Raporu 18:05
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