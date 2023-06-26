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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.06.2023 12:03
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF92319 ISIN KODLU 22.280.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.09.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 11.11.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 22.09.2023
Vade (Gün Sayısı) 140
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 22.280.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.280.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.11.2022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.05.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.05.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.280.000
Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2023
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 42
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 51,18
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRFZORF92319
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.06.2023 01.06.2023 02.06.2023 3,22192 717.843,78 Evet
2 26.06.2023 23.06.2023 26.06.2023 2,76164 615.293,39 Evet
3 28.07.2023 27.07.2023 28.07.2023 3,68219 820.391,93
4 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023 3,22192 717.843,78
5 22.09.2023 21.09.2023 22.09.2023 3,22192 717.843,78
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.09.2023 21.09.2023 22.09.2023 22.280.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 05/05/2023 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF92319 ISIN kodlu 22.280.000- TL. tutarındaki Bononun, 2. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162145


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Yarım 5.093 5.257 230,00  
Çeyrek 2.554 2.629 115,00  
Gümüş.Ons 22,81 22,84 0,39  
Gümüş Gr. 18,93 18,95 0,73  
B. Petrol 74,00 74,00 -0,01  
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