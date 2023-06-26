***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF92319 ISIN KODLU 22.280.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.09.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 190.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 11.11.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVade Tarihi 22.09.2023Vade (Gün Sayısı) 140Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışPlanlanan Nominal Tutar 22.280.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.280.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.11.2022Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 02.05.2023Satışın Tamamlanma Tarihi 03.05.2023Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.280.000Vade Başlangıç Tarihi 05.05.2023İhraç Fiyatı 1Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 42Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 51,18Borsada İşlem Görme Durumu HayırÖdeme Türü TL ÖdemeliISIN Kodu TRFZORF92319Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı AylıkSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.06.2023 01.06.2023 02.06.2023 3,22192 717.843,78 Evet2 26.06.2023 23.06.2023 26.06.2023 2,76164 615.293,39 Evet3 28.07.2023 27.07.2023 28.07.2023 3,68219 820.391,934 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023 3,22192 717.843,785 22.09.2023 21.09.2023 22.09.2023 3,22192 717.843,78Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.09.2023 21.09.2023 22.09.2023 22.280.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2 14.04.2023 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 05/05/2023 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF92319 ISIN kodlu 22.280.000- TL. tutarındaki Bononun, 2. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162145BIST