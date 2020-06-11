***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi18/03/2020Mevcut Sermaye (TL)49658964Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)130000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)80341036Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 100Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 11/06/2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesinin 49.658.964,00TL'sından 130.000.000,00 TL'sına arttırılmasına karar verilmiştir.Şirketimizin önceki sermayesi olan, 49.658.964,00TL'sının tamamı ödenmiş olup sermaye arttırımına konu olan 80.341.036,00 TL'nin11.855.121,70 TL (OnbirmilyonsekizyüzellibeşbinyüzyirmibirTürkLirasıyetmişKuruş)'lik kısmının, Şirketin 2019 yılı net dönem karından 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan geçmiş yıl karlarından,68.485.914,30 TL (AltmışsekizmilyondörtyüzseksenbeşbindokuzyüzondörtTürkLirasıotuzKuruş)'lik kısmının, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan kısımdan karşılanarak,130.000.000 TL'sına arttırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850714BIST