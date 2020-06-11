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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

11.06.2020 17:37
GÜNCEL HABERLER



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/03/2020
Mevcut Sermaye (TL)
49658964
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
130000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
80341036
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 100
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 11/06/2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel  Kurul Toplantısında şirket sermayesinin 49.658.964,00TL'sından 130.000.000,00 TL'sına arttırılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin önceki sermayesi olan, 49.658.964,00TL'sının tamamı  ödenmiş olup sermaye arttırımına konu olan 80.341.036,00 TL'nin
11.855.121,70 TL (OnbirmilyonsekizyüzellibeşbinyüzyirmibirTürkLirasıyetmişKuruş)'lik kısmının, Şirketin 2019 yılı net dönem karından 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan geçmiş yıl karlarından,
68.485.914,30 TL (AltmışsekizmilyondörtyüzseksenbeşbindokuzyüzondörtTürkLirasıotuzKuruş)'lik kısmının, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan kısımdan karşılanarak,
130.000.000 TL'sına arttırılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850714


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 5.253.749 % 10,00  
DOBUR 13,20 3.101.168 % 10,00  
DAGHL 10,56 3.196.332 % 10,00  
ARDYZ 32,36 162.007.355 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.753.698 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6253 8,6685 % 0,20  
Frank 7,2658 7,3096 % 1,65  
Riyal 1,8205 1,8296 % 1,18  
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Altın Gr. 383 383 4,33  
Cumhuriyet 2.475 2.501 19,00  
Tam 2.548 2.570 19,60  
Yarım 1.243 1.255 11,50  
Çeyrek 622 628 5,30  
Gümüş.Ons 17,79 17,84 -0,29  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 0,01  
B. Petrol 39,07 39,07 -2,66  
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