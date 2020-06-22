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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

22.06.2020 16:53
GÜNCEL HABERLER



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/03/2020
Mevcut Sermaye (TL)
49658964
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
130000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
80341036
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 100
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi
22/06/2020
Açıklamalar

Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Tescili
11.06.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz, bedelsiz sermaye artırımının esaslarına ilişkin 11.06.2020 tarih Olağan Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852312


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENKAI 6,49 142.752.988 % 10,00  
DERAS 6,38 49.368.023 % 10,00  
PEKGY 7,70 19.566.886 % 10,00  
BIZIM 19,48 558.247.178 % 9,99  
UZERB 5,29 660.607 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4968 8,5394 % 0,82  
Frank 7,1904 7,2337 % 0,44  
Riyal 1,8186 1,8277 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.758 13,84  
Altın Gr. 386 386 1,74  
Cumhuriyet 2.503 2.517 30,70  
Tam 2.569 2.581 29,50  
Yarım 1.252 1.262 15,30  
Çeyrek 628 632 7,60  
Gümüş.Ons 17,82 17,86 0,23  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,03  
B. Petrol 42,31 42,31 0,12  
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