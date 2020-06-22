***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi18/03/2020Mevcut Sermaye (TL)49658964Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)130000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)80341036Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 100Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi22/06/2020AçıklamalarBedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Tescili11.06.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz, bedelsiz sermaye artırımının esaslarına ilişkin 11.06.2020 tarih Olağan Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852312BIST