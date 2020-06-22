***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
22.06.2020 16:53
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/03/2020
Mevcut Sermaye (TL)
49658964
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
130000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
80341036
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 100
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
22/06/2020
Açıklamalar
Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Tescili
11.06.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz, bedelsiz sermaye artırımının esaslarına ilişkin 11.06.2020 tarih Olağan Genel Kurul Kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852312
BIST