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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

12.04.2023 16:57
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/03/2023
Mevcut Sermaye (TL)
130000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
150000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
20000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 100
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 12/04/2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel  Kurul Toplantısında şirket sermayesinin TL'sından 150.000.000,00 TL'sına arttırılmasına karar verilmiştir. 130.000.000,00 
Şirketimizin önceki sermayesi olan, 130.000.000 TL'sının tamamı  ödenmiş olup sermaye arttırımına konu olan 20.000.000,00 TL'nin 16.384.808,25TL (OnaltımilyonüçyüzseksendörtbinsekizyüzsekizTürkLirasıyirmibeşKuruş) lik kısmının, Şirketin 2022 yılı net dönem karından,  3.615.191,75 TL (ÜçmilyonaltıyüzonbeşbinyüzdoksanbirTürkLirasıYetmişBeşKuruş) 'lik kısmının, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan kısımdan karşılanarak, sermayenin  150.000.000 TL'ye arttırılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136910


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Yarım 4.181 4.225 8,00  
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