***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/04/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi16/03/2023Mevcut Sermaye (TL)130000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)150000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)20000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 100Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 12/04/2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesinin TL'sından 150.000.000,00 TL'sına arttırılmasına karar verilmiştir. 130.000.000,00Şirketimizin önceki sermayesi olan, 130.000.000 TL'sının tamamı ödenmiş olup sermaye arttırımına konu olan 20.000.000,00 TL'nin 16.384.808,25TL (OnaltımilyonüçyüzseksendörtbinsekizyüzsekizTürkLirasıyirmibeşKuruş) lik kısmının, Şirketin 2022 yılı net dönem karından, 3.615.191,75 TL (ÜçmilyonaltıyüzonbeşbinyüzdoksanbirTürkLirasıYetmişBeşKuruş) 'lik kısmının, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan kısımdan karşılanarak, sermayenin 150.000.000 TL'ye arttırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136910BIST