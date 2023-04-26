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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

26.04.2023 14:18
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/03/2023
Mevcut Sermaye (TL)
130000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
150000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
20000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 100
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
25/04/2023
Açıklamalar

Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Tescili 12.04.2023 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz, bedelsiz sermaye artırımının esaslarına ilişkin 12.04.2023 tarih Olağan Genel Kurul Kararı 25.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141140


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BURCE 78,25 108.415.466 % 9,44  
BURVA 37,94 60.094.820 % 8,59  
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Cumhuriyet 9.026 9.163 36,00  
Tam 9.117 9.289 0,00  
Yarım 4.450 4.535 0,00  
Çeyrek 2.232 2.285 4,00  
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