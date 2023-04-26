***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/04/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi16/03/2023Mevcut Sermaye (TL)130000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)150000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)20000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 100Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi25/04/2023AçıklamalarBedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Tescili 12.04.2023 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz, bedelsiz sermaye artırımının esaslarına ilişkin 12.04.2023 tarih Olağan Genel Kurul Kararı 25.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141140BIST