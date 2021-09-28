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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2021 15:04



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SERAP YILDIRIM MUHASEBE MÜDÜRÜ 01.09.2020 0212 317 73 90 serap.yildirim@zorlufaktoring.com
ÖZKAN OKUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 17.08.2012 0212 317 73 12 ozkan.okur@zorlufaktoring.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 130000000 TRY 100,00 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ZORLU HOLDİNG A.Ş. 130000000 TRY 100,00
TOPLAM 130000000 TRY 100,00

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET NAZİF ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ BAŞKANI
OLGUN ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
MEHMET EMRE ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
BEKİR CEM KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ VE DENETİMDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FİKRET ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965515


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Altın Gr. 495 495 -1,00  
Cumhuriyet 3.281 3.330 -20,00  
Tam 3.266 3.348 -18,96  
Yarım 1.578 1.619 -9,17  
Çeyrek 792 810 -4,58  
Gümüş.Ons 22,18 22,21 -0,43  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,07  
B. Petrol 79,44 79,44 0,72  
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