***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSERAP YILDIRIM MUHASEBE MÜDÜRÜ 01.09.2020 0212 317 73 90 serap.yildirim@zorlufaktoring.comÖZKAN OKUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 17.08.2012 0212 317 73 12 ozkan.okur@zorlufaktoring.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 130000000 TRY 100,00 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ZORLU HOLDİNG A.Ş. 130000000 TRY 100,00TOPLAM 130000000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET NAZİF ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ BAŞKANIOLGUN ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye DeğilMEHMET EMRE ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilBEKİR CEM KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ VE DENETİMDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİFİKRET ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965515BIST