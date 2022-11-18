***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.11.2022 21:05
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET NAZİF ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ BAŞKANI
OLGUN ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
BEKİR CEM KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ VE DENETİMDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FİKRET ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081073
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6300
En Düşük
18,5265
18:0019,2674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0319
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.048,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,02
|Açılış
|: 1.048,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.047,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6185
|18,6278
|% 0,18
|
|Euro
|19,2440
|19,2611
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,0584
|22,1690
|% 0,29
|
|Frank
|19,4508
|19,5679
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,13
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-8,84
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.985
|7.115
|-16,00
|
|Yarım
|3.392
|3.479
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.739
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|21,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,54
|12,56
|0,01
|
|B. Petrol
|86,82
|86,82
|-2,96
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
-
17:59
YGYO, CELHA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında