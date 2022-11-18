Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.11.2022 21:05
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET NAZİF ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ BAŞKANI
OLGUN ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
BEKİR CEM KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ VE DENETİMDEN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FİKRET ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil KREDİ KOMİTESİ ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081073


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:004.527
Değişim :  0,43% |  19,49
Açılış :  4.466  
Önceki Kapanış :  4.507  
En Yüksek
4.556 En Düşük
4.457
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 20,46 29.330.923 % 10,00  
MMCAS 5,06 1.064.239 % 10,00  
SEGYO 2,31 86.478.108 % 10,00  
MZHLD 154,00 9.719.864 % 10,00  
KAREL 27,28 76.616.292 % 10,00  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 18,6185 18,6278 % 0,18  
Euro 19,2440 19,2611 % -0,20  
Sterlin 22,0584 22,1690 % 0,29  
Frank 19,4508 19,5679 % -0,04  
Riyal 4,9395 4,9643 % 0,13  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 -8,84  
Altın Gr. 1.049 1.049 -3,90  
Cumhuriyet 7.052 7.158 28,00  
Tam 6.985 7.115 -16,00  
Yarım 3.392 3.479 -7,00  
Çeyrek 1.696 1.739 -4,00  
Gümüş.Ons 20,96 21,00 0,00  
Gümüş Gr. 12,54 12,56 0,01  
B. Petrol 86,82 86,82 -2,96  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru