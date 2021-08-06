***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/08/2021Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi06/08/2021Karar Sayısı2021/23Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı30.06.2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN YÖNETİM SORUMLULUK BEYANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955537BIST