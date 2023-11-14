***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.11.2023 15:26
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 225.000.000 TL.'sına kadar Borçlanma Aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarih ve 69/1490 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili İhraç Belgesi ve şirketimizin 28.09.2023 tarihli SPK Başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır. Kamuoyu bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217822
BIST
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16:577.677
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
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|Açılış
|: 7.601
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7.520
En Yüksek
7.683
16:5728,6292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 28,6700
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|Önceki Kapanış
|: 28,6600
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En Düşük
28,5144
16:5730,9922
En Yüksek
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|: 1,21%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 30,5500
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16:571.800,18
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|Açılış
|: 1.800,18
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|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
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1.803,38
En Düşük
897,50
BIST En Aktif Hisseler16:57
|BANVT
|143,00
|204.749.574
|% 10,00
|
|PENTA
|22,22
|143.191.063
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|375.985.753
|% 10,00
|
|ISBTR
|634.305,00
|4.168.535
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.734.347.807
|% 9,99
|
|PRZMA
|56,70
|61.140.702
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|3.550.451
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|10.744.170
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|41.298.544
|% -9,99
|
|ORMA
|219,00
|7.222.154
|% -9,99
|
|THYAO
|237,80
|7.228.542.096
|% 2,41
|
|TUPRS
|151,70
|3.380.595.104
|% 3,20
|
|ISCTR
|20,00
|2.809.085.610
|% 1,01
|
|MIATK
|815,00
|2.734.347.807
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,44
|2.659.744.073
|% 6,13
|
|ODAS
|11,26
|1.207.964.613
|% 2,36
|
|IHLGM
|1,85
|179.795.107
|% 9,47
|
|REEDR
|25,46
|2.617.778.712
|% -6,74
|
|ADESE
|2,06
|127.429.153
|% 0,98
|
|SEGYO
|4,62
|225.473.623
|% 0,65
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6203
|28,6292
|% 0,14
|
|Euro
|30,9791
|30,9922
|% 1,21
|
|Sterlin
|35,4065
|35,5841
|% 1,16
|
|Frank
|31,8332
|32,0250
|% 0,79
|
|Riyal
|7,6104
|7,6486
|% 0,13
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|876,99
|878,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,88
|999,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,71
|82,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,38
|1.954,72
|% 0,66
|