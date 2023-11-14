***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 225.000.000 TL.'sına kadar Borçlanma Aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarih ve 69/1490 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili İhraç Belgesi ve şirketimizin 28.09.2023 tarihli SPK Başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır. Kamuoyu bilgisine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217822BIST