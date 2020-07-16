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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.07.2020 15:20
GÜNCEL HABERLER



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak, aşağıda tam metni bulunan kararı almışlardır 1. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 26. Maddesi hükmünün Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizce 200.000.000,00- TL (İkiyüzmilyonTürklirası)'na kadar değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, 2. Bu kapsamda ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraçlarla ilgili gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Şirketimiz imza sirküleri Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile işbu kararda yazılı hususlarda Şirketi temsil ve ilzam etmelerine, Toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.   Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860088


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VKFYO 5,06 9.586.976 % 10,00  
FMIZP 66,60 28.429.206 % 9,99  
YESIL 17,84 16.362.612 % 9,99  
KENT 1.248,30 20.074.901 % 9,99  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5908 8,6338 % -0,16  
Frank 7,2272 7,2708 % -0,03  
Riyal 1,8230 1,8322 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 -4,75  
Altın Gr. 398 398 -1,03  
Cumhuriyet 2.583 2.605 -12,00  
Tam 2.661 2.673 -12,30  
Yarım 1.292 1.308 -6,00  
Çeyrek 648 655 -3,00  
Gümüş.Ons 19,23 19,26 -0,17  
Gümüş Gr. 4,24 4,25 -0,04  
B. Petrol 43,51 43,51 -0,28  
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