***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.03.2021 15:32
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak, aşağıda tam metni bulunan kararı almışlardır
1. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman
15:231.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,77
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
15:238,3230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1235
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
15:239,7793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1116
|Açılış
|: 9,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
15:23451,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,83
|Açılış
|: 451,77
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
450,44
BIST En Aktif Hisseler15:23
|JANTS
|621,50
|153.553.813
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.223.752
|% 10,00
|
|CMBTN
|337,20
|6.180.876
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|10.746.221
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,16
|19.708.834
|% 9,95
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|17.099.862
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|30.262.333
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|GARAN
|6,80
|1.051.008.799
|% -1,31
|
|FROTO
|195,30
|1.000.927.170
|% 5,57
|
|EKGYO
|1,92
|671.010.253
|% -5,42
|
|BJKAS
|7,57
|612.111.472
|% 3,70
|
|KRDMD
|6,91
|611.527.984
|% 0,58
|
|EKGYO
|1,92
|671.010.253
|% -5,42
|
|GARAN
|6,80
|1.051.008.799
|% -1,31
|
|IHLGM
|1,13
|159.909.968
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,22
|163.648.069
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,18
|225.480.092
|% -0,46
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3151
|8,3230
|% 1,51
|
|Euro
|9,7667
|9,7793
|% 1,15
|
|Sterlin
|11,4158
|11,4730
|% 1,57
|
|Frank
|8,8067
|8,8598
|% 1,40
|
|Riyal
|2,2134
|2,2245
|% 1,65
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-25,46
|
|Altın Gr.
|455
|455
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.053
|35,00
|
|Tam
|2.993
|3.071
|34,65
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|16,76
|
|Çeyrek
|726
|743
|8,38
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,03
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|-0,86
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
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15:35IHLAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 520, 930 adet işlem
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15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 48 kaybederek (% -0.66 ) 1, 422
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15:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, GARAN, TRKCM
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15:34XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 13, 545.00 milyon TL de
-
15:33AYCES
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 69.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 542 adet işlem