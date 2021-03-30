***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak, aşağıda tam metni bulunan kararı almışlardır1. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman